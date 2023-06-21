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Реал продовжить оренду захисника Шахтаря

Вінісіус Тобіас залишиться у Реалі
Сьогодні 13:10 387 0
Реал продовжить оренду захисника Шахтаря
#Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Вінісіус Тобіас

Джерело - Чемпіон.

Реал близький до угоди з Шахтарем щодо правого захисника Вінісіуса Тобіаса.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Йдеться про нову оренду до червня 2024 року. Іспанський клуб заплатить за оренду 500 тисяч євро. Реал матиме опцію викупу гравця у червні 2024 року за 15 млн євро.

Чинний контракт Тобіаса з Шахтарем розрахований до 2026 року. 

18-річний бразилець у минулому сезоні провів 35 матчів за Реал Мадрид Кастілью та ще 5 у Юнацькій лізі УЄФА. В його активі 5 асистів. 

Раніше повідомлялося, що захисник може перейти у Спортінг.

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