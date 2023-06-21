Реал продовжить оренду захисника Шахтаря

Вінісіус Тобіас залишиться у Реалі

Джерело - Чемпіон.

Реал близький до угоди з Шахтарем щодо правого захисника Вінісіуса Тобіаса.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Йдеться про нову оренду до червня 2024 року. Іспанський клуб заплатить за оренду 500 тисяч євро. Реал матиме опцію викупу гравця у червні 2024 року за 15 млн євро.

Чинний контракт Тобіаса з Шахтарем розрахований до 2026 року.

18-річний бразилець у минулому сезоні провів 35 матчів за Реал Мадрид Кастілью та ще 5 у Юнацькій лізі УЄФА. В його активі 5 асистів.

Раніше повідомлялося, що захисник може перейти у Спортінг.