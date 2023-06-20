Карпати оголосили про відхід відразу 15 футболістів

Карпати провели значну чистку складу

Джерело - офіційний сайт Карпат.

Карпати визначилися зі списком футболістів, які покинуть команду.

Пол це повідомляє пресслужба клубу.

Орендні угоди не було продовжено з Сергієм Горбуновим, Іваном Бобком, Олексієм Хобленком, Данило Книшем та Юрієм Тлумаком.

Нові контракти натомість не було запропоновано Ігорю Дуцю, Владиславу Приймаку, Ростиславу Таранусі, Роману Льопці, Валерію Болденкову, Дмитру Махнєву, Олегу Леню, Івану Когуту, Миколі Когуту та Олександру Климцю.

Зазначається, що деякі рішення були прийняті "у зв’язку зі зміною ігрової схеми новим тренерським штабом на чолі з Мироном Маркевичем".

Раніше Карпати підписали бразильського легіонера.

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