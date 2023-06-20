Головне
Краків-2023. Розклад Європейських ігор на 20 червня
Сьогодні 12:06 782
Європейські ігри-2023: розклад змагань
Сьогодні 16:03 2866
Форвард Голден Стейт Грін стане необмежено вільним агентом
Сьогодні 11:40 302
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 10:22 28013 4
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана
Сьогодні 10:14 5707
20 червня Костюк зіграє проти росіянки Потапової у 1 колі Rothesay Classic - WTA 250
Сьогодні 09:20 850
З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти
Сьогодні 07:00 2939
Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:49 15943 2
Англія знищила Північну Македонію, Вірменія дотиснула Латвію: результати кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 2255
Заміна Матвієнка, нереалізований пенальті Ярмоленка та x-фактор Циганкова: підсумки гри Україна - Мальта
Вчора 22:56 1183
Прямі трансляції

Карпати оголосили про відхід відразу 15 футболістів

Карпати провели значну чистку складу
Сьогодні 14:20 500 0
Карпати оголосили про відхід відразу 15 футболістів
#Карпати

Джерело - офіційний сайт Карпат.

Карпати визначилися зі списком футболістів, які покинуть команду.

Пол це повідомляє пресслужба клубу.

Орендні угоди не було продовжено з Сергієм Горбуновим, Іваном Бобком, Олексієм Хобленком, Данило Книшем та Юрієм Тлумаком.

Нові контракти натомість не було запропоновано Ігорю Дуцю, Владиславу Приймаку, Ростиславу Таранусі, Роману Льопці, Валерію Болденкову, Дмитру Махнєву, Олегу Леню, Івану Когуту, Миколі Когуту та Олександру Климцю.

Зазначається, що деякі рішення були прийняті "у зв’язку зі зміною ігрової схеми новим тренерським штабом на чолі з Мироном Маркевичем".

Раніше Карпати підписали бразильського легіонера.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Мальта 1:0. Як це було Україна - Мальта 1:0. Як це було 10709
Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана Історія дня: як допомогли роті відважного 65-річного капітана 5707
﻿Непереможений американець кинув виклик Ф'юрі ﻿Непереможений американець кинув виклик Ф'юрі 6537 1
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 28013 4
Світоліна розгромно поступилась на старті турніру в Бірмінгемі Світоліна розгромно поступилась на старті турніру в Бірмінгемі 7931 1
Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 15943 2
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14031
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 150736 7
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17856 7
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 47905 2
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28922 3
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 265119