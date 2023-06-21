Ротань: Пройшли довгий шлях, щоб потрапити на Євро-2023

Молодіжна збірна України пройшла довгий шлях, щоб потрапити на чемпіонат Європи.

Про це розповів головний тренер Руслан Ротань.

"Перш за все, очікування, мабуть - це такі відчуття, коли є хвилювання, радість душі. І коли такий форум - вважаю, що ради такого варто жити, грати у футбол і, найголовніше, отримувати задоволення.

Стартова гра, мабуть, для всіх команд буде хвилюючою, але я вважаю, що ми пройшли довгий шлях, щоб потрапити на цей турнір. Показати, що ми дійсно команда, яка буде за волю до перемоги віддавати всі сили та вміння на футбольному полі", - відзначив Ротань.