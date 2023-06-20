Мудрик та Ванат прибули у молодіжну збірну України з травмами

Гравці молодіжної збірної України Михайло Мудрик та Владислав Ванат мають ушкодження перед матчем чемпіонату Європи проти Хорватії.

Про це розповів головний тренер команди Руслан Ротань.

"Що стосується гравців, що приїхали з національної збірної, то у них не було необхідності підлаштовуватись. Вони з нами давно. Дійсно, вони вижаті, пусті після трьох матчів. Якщо додати, що два гравці травмовані, то для нас це дійсно проблема. Але у нас є команда, і я сподіваюсь, що ми гідно замінимо цих хлопців у завтрашньому матчі.

Що стосується Михайла Мудрика, то ми маємо певні проблем з його здоров'ям. Трохи є перенавантаження. Для молодого гравця травма, яка стосується м'язів... Зараз наші лікарі з фізіотерапевтами чаклують, щоб поставити Михайла на ноги. Дай боже, щоб у наступних матчах Михайло з'явився на полі.

Є певні проблеми у Владислава Ваната, також пов'язані з перенавантаженням. Це два гравці, які зараз під питанням. Одна травма, на жаль, важка. Це Микола Михайленко, він не помічник для нас на цьому турнірі. Від себе ми хочемо підтримати Миколу. Завтрашній матч для нас важливий, щоб ми бились за Миколу. Він дуже важливий гравець для нас, і не тільки на футбольному полі", - сказав Ротань.