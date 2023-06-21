ПСЖ назвав ціну Верратті

Джерело - isport.ua.
Півзахисник ПСЖ Марко Верратті влітку може залишити клуб.
Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.
Аль-Хіляль хоче підписати італійця і вже зв'язався із парижанами. Чемпіон Франції заявив, що хоче виручити за футболіста близько 80-100 млн євро.
Минулого сезону на рахунку 30-річного італійця 29 матчів у рамках Ліги 1, у яких хавбек не відзначився результативними діями.
Нагадаємо, Рома хоче підписати Верратті.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!