Дніпро-1 відмовився від викупу Пеглоу

Дніпро-1 не буде викуповувати контракт бразильця

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Дніпра-1 відмовилося від викупу Жуао Пеглоу насамперед через ризик отримання ним тривалої дискваліфікації.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Через конфлікт з головним тренером Олександрії Русланом Ротанем та участь у бійці в матчі з Шахтарем гравець ризикував отримати 10-матчеву дискваліфікацію.

За інформацією джерела, дніпряни могли викупити бразильця за 600 тисяч євро.

21-річний гравець відзначився 3 голами та 2 результативними передачами у 15 матчах за срібного призера УПЛ.

Раніше Дніпро-1 оголосив суперників на товариські матчі передсезонки.