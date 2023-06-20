Дніпро-1 відмовився від викупу Пеглоу

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Дніпра-1 відмовилося від викупу Жуао Пеглоу насамперед через ризик отримання ним тривалої дискваліфікації.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Через конфлікт з головним тренером Олександрії Русланом Ротанем та участь у бійці в матчі з Шахтарем гравець ризикував отримати 10-матчеву дискваліфікацію.
За інформацією джерела, дніпряни могли викупити бразильця за 600 тисяч євро.
21-річний гравець відзначився 3 голами та 2 результативними передачами у 15 матчах за срібного призера УПЛ.
Раніше Дніпро-1 оголосив суперників на товариські матчі передсезонки.