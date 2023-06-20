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Дніпро-1 відмовився від викупу Пеглоу

Дніпро-1 не буде викуповувати контракт бразильця
Сьогодні 20:45 157 0
Дніпро-1 відмовився від викупу Пеглоу
#СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Жуао Пеглоу

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Дніпра-1 відмовилося від викупу Жуао Пеглоу насамперед через ризик отримання ним тривалої дискваліфікації.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Через конфлікт з головним тренером Олександрії Русланом Ротанем та участь у бійці в матчі з Шахтарем гравець ризикував отримати 10-матчеву дискваліфікацію.

За інформацією джерела, дніпряни могли викупити бразильця за 600 тисяч євро.

21-річний гравець відзначився 3 голами та 2 результативними передачами у 15 матчах за срібного призера УПЛ.

Раніше Дніпро-1 оголосив суперників на товариські матчі передсезонки.

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