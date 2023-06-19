Дніпро-1 оголосив суперників на товариські матчі передсезонки

Джерело - Чемпіон.
Став відомий розклад товариських матчів Дніпра-1 в рамках підготовки клубу до сезону 2023/24.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контрольні матчі Дніпра-1 на передсезонних зборах:
28 червня – Севлюш (аматорський клуб з Закарпатської області - прим.)
2 липня – Хуст (за підсумками сезону 2022/23 піднявся у першу лігу - прим.)
5 липня – Минай
9 липня – Металіст
13 липня – Рух
18 липня – Кривбас
Під час підготовки до сезону 2023/24 #Дніпро1 планує провести 6 контрольних матчів:— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) June 19, 2023
28 червня. Дніпро-1 – Севлюш
2 липня. Дніпро-1 – Хуст
5 липня. Дніпро-1 – Минай
9 липня. Дніпро-1 – Металіст
13 липня. Дніпро-1 – Рух
18 липня. Дніпро-1 – Кривбас pic.twitter.com/hSN4Mfhznu
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!