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Дніпро-1 оголосив суперників на товариські матчі передсезонки

Під час підготовки до сезону 2023/24 Дніпро1 планує провести 6 контрольних матчів
Сьогодні 13:53 220 0
Дніпро-1 оголосив суперників на товариські матчі передсезонки
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Став відомий розклад товариських матчів Дніпра-1 в рамках підготовки клубу до сезону 2023/24.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контрольні матчі Дніпра-1 на передсезонних зборах:

28 червня – Севлюш (аматорський клуб з Закарпатської області - прим.)
2 липня – Хуст (за підсумками сезону 2022/23 піднявся у першу лігу - прим.)
5 липня – Минай
9 липня – Металіст
13 липня – Рух
18 липня – Кривбас

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