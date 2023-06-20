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Україна - Хорватія: де дивитися матч Євро-2023 U-21

Сьогодні 19:30 604 0
Україна - Хорватія: де дивитися матч Євро-2023 U-21
#Євро U21, #Збірна України U-21, #Молодіжна збірна України

Джерело - Чемпіон.

Молодіжна збірна України зіграє з Хорватією у матчі 1-го туру групи В чемпіонату Європи-2023 з футболу.

Матч відбудеться у середу, 21 червня, на стадіоні Супербет Арена у Бухаресті (Румунія). Початок о 19:00 за київським часом.

Дивіться пряму трансляцію гри на регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. 

Змагання пройдуть із 21 червня по 8 липня. Чотири найкращі команди кваліфікуються на футбольний турнір Олімпійських ігор 2024 року, включно з Францією, яка відібралася туди як господар.

Мудрик, Трубін, Судаков та Ванат - у заявці молодіжної збірної України на Євро-2023

 

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