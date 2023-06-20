Верес розпочне підготовку до нового сезону 28 червня

Джерело - sport.ua.
Рівненський Верес розпочне підготовку до нового сезону в середу, 28 червня.
Про це повідомляє Sport.ua.
Готуватися Верес буде під керівництвом нового тренера, Сергія Лавриненка. Оскільки з попереднім наставником, Юрієм Віртом, пішов весь його тренерський штаб, зараз Лавриненко активно веде переговори з потенційними асистентами.
Очікується, що остаточно новий тренерський штаб Вереса буде сформований до кінця поточного тижня. У минулому сезоні команда зуміла зберегти прописку в УПЛ в перехідних матчах.
Нагадаємо, Верес покинуло чотири гравці.