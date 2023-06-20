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Верес розпочне підготовку до нового сезону 28 червня

Верес визначився з планами щодо підготовки до нового сезону
Сьогодні 18:27 190 0
Верес розпочне підготовку до нового сезону 28 червня
#Верес

Джерело - sport.ua.

Рівненський Верес розпочне підготовку до нового сезону в середу, 28 червня.

Про це повідомляє Sport.ua.

Готуватися Верес буде під керівництвом нового тренера, Сергія Лавриненка. Оскільки з попереднім наставником, Юрієм Віртом, пішов весь його тренерський штаб, зараз Лавриненко активно веде переговори з потенційними асистентами.

Очікується, що остаточно новий тренерський штаб Вереса буде сформований до кінця поточного тижня. У минулому сезоні команда зуміла зберегти прописку в УПЛ в перехідних матчах.

Нагадаємо, Верес покинуло чотири гравці.

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