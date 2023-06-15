Головне
4 роки тому збірна України з футболу стала чемпіоном світу U-20
Сьогодні 10:23 424
Лавриненко - новий головний тренер Вереса
Сьогодні 14:05 283
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 12:14 94602 4
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 11:05 119684
Бондар та Піхальонок пропустять матчі збірної України через травми
Вчора 23:18 518
Жіноча збірна України з волейболу вийшла до Фіналу в Золотій Євролізі
Вчора 22:59 1106
Збірна України переграла Бельгію у Золотій Євролізі
Вчора 21:23 1217
"Я тебе і твого блогера в***у", - дружина Вірта пригрозила Поворознюку та його жінці
Вчора 20:29 4347
Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція
Вчора 20:24 658
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 20:16 4437
Прямі трансляції

Лавриненко - новий головний тренер Вереса

Верес призначив нового головного тренера
Сьогодні 14:05 283 0
Лавриненко - новий головний тренер Вереса
#Верес, #Сергій Лавриненко, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Під час засідання наглядової ради Вереса було оголошено, що новим тренером команди рівненського клубу став Сергій Лавриненко.

Контракт з наставником розрахований на три роки.

Останнім клубом 48-річного українця був Інгулець, який він залишив у жовтні минулого року.

Нагадаємо Верес виграв протистояння із запорізьким Металургом (0:1 у гостях, 6:1 вдома). Після завершення матчу-відповіді Вірт оголосив, що залишає клуб із Рівного.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 9407
Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів Гвардіола відмовився від бонусних грошей за перемогу в Лізі чемпіонів 14133
Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 4437
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 94602 4
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 119684
"Я тебе і твого блогера в***у", - дружина Вірта пригрозила Поворознюку та його жінці "Я тебе і твого блогера в***у", - дружина Вірта пригрозила Поворознюку та його жінці 4347
Рекомендуємо
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 44183
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 27372
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19105
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 73271
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 83633 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2249