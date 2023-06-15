Верес призначив нового головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Під час засідання наглядової ради Вереса було оголошено, що новим тренером команди рівненського клубу став Сергій Лавриненко.

Контракт з наставником розрахований на три роки.

Останнім клубом 48-річного українця був Інгулець, який він залишив у жовтні минулого року.

Нагадаємо Верес виграв протистояння із запорізьким Металургом (0:1 у гостях, 6:1 вдома). Після завершення матчу-відповіді Вірт оголосив, що залишає клуб із Рівного.

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