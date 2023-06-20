Почеттіно планує зробити Кепу основним голкіпером Челсі

Джерело - Evening Standard.
Новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно хоче зробити ставку на Кепу Аррісабалагу в якості основного воротаря наступного сезону.
Про це повідомив Evening Standard.
Маурісіо висловив захоплення грою іспанського голкіпера.
Він вірить, що Кепа вийде на новий рівень, працюючи з новим тренером воротарів команди Тоні Хіменесом.
Нагадаємо, Челсі узгодив трансфери Зієша, Кулібалі та Менді в саудівські клуби.
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