Почеттіно планує зробити Кепу основним голкіпером Челсі

Маурісіо висловив захоплення грою іспанського голкіпера

Джерело - Evening Standard.

Новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно хоче зробити ставку на Кепу Аррісабалагу в якості основного воротаря наступного сезону.

Про це повідомив Evening Standard.

Маурісіо висловив захоплення грою іспанського голкіпера.

Він вірить, що Кепа вийде на новий рівень, працюючи з новим тренером воротарів команди Тоні Хіменесом.

Нагадаємо, Челсі узгодив трансфери Зієша, Кулібалі та Менді в саудівські клуби.

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