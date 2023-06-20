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Бєланов: Вірю у тренерський талант Реброва

Володар Золотого м'яча прокоментував виступи збірної України
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Бєланов: Вірю у тренерський талант Реброва
#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірній Україні було дуже важливо здобути дві перемоги у червневих матчах відбору до Євро-2024.

Про це заявив колишній український футболіст Ігор Бєланов.

"Друга перемога! Така необхідна та важлива. Для України. Далі - Англія, Італія. Вірю у тренерський талант Сергія Реброва", - написав Бєланов

Нагадаємо, збірна України дотиснула Мальту і перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024.

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