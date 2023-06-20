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Верес цікавиться Мільченком та Бугаєм з ФК Львов

Рівненський клуб цікавиться двома гравцями Львова
Сьогодні 10:20 378 0
Верес цікавиться Мільченком та Бугаєм з ФК Львов
#Верес

Джерело - Sport Arena.

Визначилися потенційні цілі Вереса на літньому трансферному ринку.

Про це повідомляє Sport Arena.

Клуб цікавиться двома гравцями Львова, які влітку покинуть команду. Йдеться про півзахисника Артема Мільченка та форварда Владислава Бугая.

Самі футболісти також готові перейти у команду з огляду на призначення головним тренером Сергія Лавриненка.

Нагадаємо, Лавриненко - новий головний тренер Вереса.

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