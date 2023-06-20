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Аль-Іттіхад має намір викупити одного з лідерів Тоттенгему

Сьогодні 09:57 120 0
Аль-Іттіхад має намір викупити одного з лідерів Тоттенгему
Фото: AFP

Аль-Іттіхад зацікавлений у підписанні нападника Тоттенгема Сон Хин Міна.

Про це повідомляє ESPN.

Саудівський клуб вже особисто контактував з 30-річним футболістом. Корейцю запропонували контракт на 4 роки із зарплатою у 30 мільйонів євро на сезон. Позиція гравця наразі невідома.

Що стосується перемовин між клубами, то Аль-Іттіхад ще поки не зробив офіційний запит, але готовий заплатити 60 мільйонів євро.

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