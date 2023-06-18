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Канте близький до переходу в Саудівський Аль-Іттіхад

Сьогодні 19:42 181 0
Канте близький до переходу в Саудівський Аль-Іттіхад
Фото: Getty Images

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте пройшов заключну частину медогляду перед підписанням контракту з Аль-Іттіхадом

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Офіційно про трансфер 32-річного француза будо оголошено найближчим часом.

Умови контракту гравця змінилися, оскільки він буде підписаний на триваліший термін, ніж очікувалося.

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