Канте близький до переходу в Саудівський Аль-Іттіхад

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте пройшов заключну частину медогляду перед підписанням контракту з Аль-Іттіхадом

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Офіційно про трансфер 32-річного француза будо оголошено найближчим часом.

Умови контракту гравця змінилися, оскільки він буде підписаний на триваліший термін, ніж очікувалося.

