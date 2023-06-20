Забарний пояснив пропуск молодіжного Євро U-21

Захисник збірної України Ілля Забарний має намір відновитися від пошкодження.

Про це він розповів після перемоги національної команди над Мальтою (1:0).

"Потрібно трохи відпочити. Особисто в мене була травма важка. Зараз награв — і треба трішки відпочити, відновитися, готуватися до важкого сезону. Бо ще інколи пошкодження турбує. Молодіжку буду підтримувати. Шкода, що не поїду. Розумію, що якщо поїду, проведу там багато матчів і одразу після цього поїду на збори — в мене буде сезон дуже важкий, після травми дуже важко.