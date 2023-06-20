Забарний пояснив пропуск молодіжного Євро U-21

Джерело - Суспільне Спорт.
Захисник збірної України Ілля Забарний має намір відновитися від пошкодження.
Про це він розповів після перемоги національної команди над Мальтою (1:0).
"Потрібно трохи відпочити. Особисто в мене була травма важка. Зараз награв — і треба трішки відпочити, відновитися, готуватися до важкого сезону. Бо ще інколи пошкодження турбує. Молодіжку буду підтримувати. Шкода, що не поїду. Розумію, що якщо поїду, проведу там багато матчів і одразу після цього поїду на збори — в мене буде сезон дуже важкий, після травми дуже важко.
Заміна Матвієнка, нереалізований пенальті Ярмоленка та x-фактор Циганкова: підсумки гри Україна - Мальта
Боюся, що через пару місяців втрачу себе. Тому маю відновитися та з новими силами допомагати клубу та національній збірній. Зміна тренера у Борнмуті? Сприймаю це нормально. Добре знаю Гарі О'Ніла, що пішов. Прикро, але рухаємося далі", – сказав Забарний.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!