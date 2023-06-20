Федерація футболу Мальти: Україна змогла перемогти лише завдяки подарунку від арбітра

Джерело - Федерація футболу Мальти.

Федерація футболу Мальти відреагувала на поразку в матчі проти України (0:1) у відборі до Євро-2024.

Про це йдеться на офіційному сайті федерації.

"Не вперше на міжнародній арені збірна Мальти стала жертвою суперечливих рішень арбітра, оскільки Україна змогла перемогти лише завдяки голу з пенальті - подарунку від французького арбітра Рудді Буке.

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Це був другий пенальті, призначений у ворота Мальти у другому таймі. Два дуже сумнівні рішення. Перше після втручання ВАР, але нереалізоване зірковим гравцем Ярмоленком, а друге було призначено за неіснуючий контакт Жана Борга з тим же Ярмоленком", - йдеться у повідомленні.

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