Головне
Збірна України дотиснула Мальту у кваліфікації Євро-2024
Вчора 21:02 1458
Європейські ігри-2023: розклад змагань
Сьогодні 10:00 2562
20 червня Костюк зіграє проти росіянки Потапової у 1 колі Rothesay Classic - WTA 250
Сьогодні 09:20 447
Краків-2023. Розклад Європейських ігор на 20 червня
Сьогодні 07:10 432
З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти
Сьогодні 07:00 1732
Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:49 15190 2
Англія знищила Північну Македонію, Вірменія дотиснула Латвію: результати кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 1936
Заміна Матвієнка, нереалізований пенальті Ярмоленка та x-фактор Циганкова: підсумки гри Україна - Мальта
Вчора 22:56 841
Україна - Мальта: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 21:58 3021
Циганков голом із пенальті приніс збірній України перемогу над Мальтою - ВІДЕО
Вчора 21:27 1589
Прямі трансляції

Федерація футболу Мальти: Україна змогла перемогти лише завдяки подарунку від арбітра

Сьогодні 08:30 409 0
Федерація футболу Мальти: Україна змогла перемогти лише завдяки подарунку від арбітра
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу, #Збірна Мальти з футболу

Джерело - Федерація футболу Мальти.

Федерація футболу Мальти відреагувала на поразку в матчі проти України (0:1) у відборі до Євро-2024.

Про це йдеться на офіційному сайті федерації.

"Не вперше на міжнародній арені збірна Мальти стала жертвою суперечливих рішень арбітра, оскільки Україна змогла перемогти лише завдяки голу з пенальті - подарунку від французького арбітра Рудді Буке.

  Циганков голом із пенальті приніс збірній України перемогу над Мальтою - ВІДЕО

Це був другий пенальті, призначений у ворота Мальти у другому таймі. Два дуже сумнівні рішення. Перше після втручання ВАР, але нереалізоване зірковим гравцем Ярмоленком, а друге було призначено за неіснуючий контакт Жана Борга з тим же Ярмоленком", - йдеться у повідомленні.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 15190 2
Біль і ненависть: 11 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича у ворота Англії Біль і ненависть: 11 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича у ворота Англії 8310 1
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 300122 3
Світоліна розгромно поступилась на старті турніру в Бірмінгемі Світоліна розгромно поступилась на старті турніру в Бірмінгемі 6803 1
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200 Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200 58030
Україна - Мальта 1:0. Як це було Україна - Мальта 1:0. Як це було 10449
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16103 3
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 210152 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9724 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 30807
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 74777
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25754