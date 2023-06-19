Челсі позбудеться трьох футболістів

Челсі та Міністерство спорту Саудівської Аравії домовилися про трансфери трьох футболістів.

Про це повідомив журналіст Руді Галетті.

Йдеться про переходи Хакіма Зієша в Аль-Наср, Каліду Кулібалі - в Аль-Хілаль та Едуара Менді - в Аль-Ахлі.

Контракти ще не підписані, але гравці вже погодили особисті умови. Угоди будуть завершені, коли будуть готові документи.

Нагадаємо, АПЛ відмовила Челсі в дозволі підписати угоду з Paramount+.

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