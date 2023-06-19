Головне
Україна - Мальта 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 19:32 3906
Мальтійці пробачили збірну України після невпевненої гри Матвієнка в захисті - ВІДЕО
Сьогодні 19:47 500
Калініна з перемоги стартувала на турнірі у Бірмінгемі
Сьогодні 19:31 147 1
Світоліна розгромно поступилась на старті турніру в Бірмінгемі
Сьогодні 18:01 1780 1
Збірна України назвала склад на матч з Мальтою
Сьогодні 17:49 1227
Європейські ігри-2023: розклад змагань
Сьогодні 16:42 1990
Україна - Мальта: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 16:16 408
Ретро дня: 17 років тому Ребров забив свій найвідоміший гол за збірну України - ВІДЕО
Сьогодні 14:26 3114
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200
Сьогодні 11:30 57810
Букмекери прогнозують упевнену перемогу України над Мальтою
Сьогодні 11:15 470
Прямі трансляції

Челсі узгодив трансфери Зієша, Кулібалі та Менді в саудівські клуби

Челсі позбудеться трьох футболістів
Сьогодні 19:44 141 0
Челсі узгодив трансфери Зієша, Кулібалі та Менді в саудівські клуби
Фото - gettyimages
#Зієш, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Едуар Менді, #Каліду Кулібалі

Джерело - tribuna.com.

Челсі та Міністерство спорту Саудівської Аравії домовилися про трансфери трьох футболістів.

Про це повідомив журналіст Руді Галетті.

Йдеться про переходи Хакіма Зієша в Аль-Наср, Каліду Кулібалі - в Аль-Хілаль та Едуара Менді - в Аль-Ахлі.

Контракти ще не підписані, але гравці вже погодили особисті умови. Угоди будуть завершені, коли будуть готові документи.

Нагадаємо, АПЛ відмовила Челсі в дозволі підписати угоду з Paramount+.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200 Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200 57810
Біль і ненависть: 11 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича у ворота Англії Біль і ненависть: 11 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича у ворота Англії 7885 1
Коли глибину падіння важко уявити: суворі реалії українського велоспорту Коли глибину падіння важко уявити: суворі реалії українського велоспорту 3536
Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 18201
Україна - Мальта 0:0. ОНЛАЙН Україна - Мальта 0:0. ОНЛАЙН 3906
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 299576 3
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54543
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 72806 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16088 3
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5664
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 9714 2
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4923