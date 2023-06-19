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Манчестер Юнайтед близький до підписання контракту з Рашфордом

Англієць готовий прийняти пропозицію
Сьогодні 14:38 191 0
Манчестер Юнайтед близький до підписання контракту з Рашфордом
Фото: Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Маркус Рашфорд

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед дуже близький до узгодження умов нового контракту з нападником Маркусом Рашфордом

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

25-річний англієць готовий прийняти пропозицію, перемовини знаходяться на завершальній стадії.

Форвард дуже задоволений головним тренером команди Еріком тен Гагом.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед хоче підписати Воткінса.

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