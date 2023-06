Манчестер Юнайтед близький до підписання контракту з Рашфордом

Манчестер Юнайтед дуже близький до узгодження умов нового контракту з нападником Маркусом Рашфордом

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

25-річний англієць готовий прийняти пропозицію, перемовини знаходяться на завершальній стадії.

Форвард дуже задоволений головним тренером команди Еріком тен Гагом.

