Манчестер Юнайтед близький до підписання контракту з Рашфордом

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед дуже близький до узгодження умов нового контракту з нападником Маркусом Рашфордом
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
25-річний англієць готовий прийняти пропозицію, перемовини знаходяться на завершальній стадії.
Форвард дуже задоволений головним тренером команди Еріком тен Гагом.
EXCLUSIVE: Manchester United are on the verge of reaching an agreement with Marcus Rashford over new long term deal. He’s set to accept the proposal. 🚨🔴 #MUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2023
Negotiations at final stages — Rashford, ivery happy with Erik ten Hag.
Final details to be sorted — here we go soon. pic.twitter.com/W7Txcx2Cfb
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