Джерело - football.ua.
Англійський нападник Оллі Воткінс може залишити Астон Віллу цього літа.
Про це повідомляє Athletic.
За 27-річним нападником стежить Манчестер Юнайтед. Воткінс - один із нечисленних нападників, які можу відповідати вимогам головного тренера червоних дияволів Еріка тен Гага.
Його контракт із Астон Віллою розрахований ще на два сезони.
У сезоні-2022/23 Воткінс провів 37 матчів за Астон Віллу в АПЛ: на його рахунку 15 голів та 6 результативних передач. Він став найкращим бомбардиром віллан минулого сезону.
Нагадаємо Манчестер Юнайтед готує покращену пропозицію Челсі щодо Маунта.