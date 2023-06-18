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Манчестер Юнайтед хоче підписати Воткінса

27-річний футболіст може залишити Астон Віллу
Сьогодні 10:55 169 0
Манчестер Юнайтед хоче підписати Воткінса
Фото Getty Images
#Астон Вілла, #Манчестер Юнайтед

Джерело - football.ua.

Англійський нападник Оллі Воткінс може залишити Астон Віллу цього літа.

Про це повідомляє Athletic.

За 27-річним нападником стежить Манчестер Юнайтед. Воткінс - один із нечисленних нападників, які можу відповідати вимогам головного тренера червоних дияволів Еріка тен Гага.

Його контракт із Астон Віллою розрахований ще на два сезони.

У сезоні-2022/23 Воткінс провів 37 матчів за Астон Віллу в АПЛ: на його рахунку 15 голів та 6 результативних передач. Він став найкращим бомбардиром віллан минулого сезону.

Нагадаємо Манчестер Юнайтед готує покращену пропозицію Челсі щодо Маунта.

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