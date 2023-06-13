Кривбас: Гей FIFA, а як вам спиться?

Клуб відреагував на обстріл міста російськими окупантам

Кривбас відреагував на обстріл Кривого Рогу російськими військами, внаслідок якого ракета влучила в житловий будинок.

Про це повідомила пресслужба криворіжців.

“13.06.2023. Сьогодні рідний Кривий Ріг палав так, як ви будете палати в пеклі, кляті російські виродки. Гей, Olympics та FIFA, а як вам спиться?”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки росіян на Кривий Ріг загинуло 10 осіб, ще 28 людей дістали поранення; 14 червня оголошено днем жалоби у місті.