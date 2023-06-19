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Букмекери прогнозують упевнену перемогу України над Мальтою

Сьогодні 11:15 188 0
Букмекери прогнозують упевнену перемогу України над Мальтою
Фото Павла Кубанова, УАФ
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України - фаворит матчу проти Мальти в 3 турі кваліікації Євро-2024 проти Мальти.

На перемогу України букмекери пропонують коефіцієнт 1,14. Перемога Мальти - 19,0, нічия 9,1.

Прогнозується, що підопічні Реброва вирають, мінімум, із різницею у два м'ячі, а Мальта не заб'є жодного разу. Найбільш імовірний рахунок, на думку букмекерів - 2:0.

Матч Україна - Мальта відбудеться у понеділок, 19 червня у Трнаві (Словаччина). Початок о 19:00 за київсьим часом.

Дивіться пряму трансляцію в медіасервісі MEGOGO, також на регіаональних телеканалах Суспільного (крім ОТТ-сервісів). Також наш сайт проведе текстовий онлайн гри.

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