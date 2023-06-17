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Португалія розгромила Боснію, Бельгія та Австрія зіграли внічию: результати матчів відбору до Євро-2024

Результати матчів відбору до чемпіонату Європи-2024
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#Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 17-го червня, відбулося 11 матчів у 3 раунді кваліфікації до Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 3
17 червня

Литва - Болгарія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 15 Гірдвайніс, 1:1 - 27 Петков

Люксембург - Ліхтенштейн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Сінані, 2:0 - 78 Родрігеш

Азербайджан - Естонія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Саппінен, 1:1 - 62 Кривоцюк

Норвегія - Шотландія 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Голанд (пен), 1:1 - 87 Дайкс, 1:2 - 89 Маклін

Чорногорія - Угорщина 0:0

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Албанія - Молдова 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Асані, 2:0 - 76 Байрамі

Бельгія - Австрія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 автогол Мангала, 1:1 - 61 Лукаку

Ісландія - Словаччина 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 27 Куцка, 1:1 - Фіннбогасон (пен), 1:1 - 70 Суслов

Кіпр - Грузія 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 31 Мікаутадзе, 1:1 - 40 Піттас (пен), 1:2 - 84 Давіташвілі

Португалія - Боснія і Герцеговина 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 44 Сілва, 2:0 - 77 Фернандеш, 3:0 - 90+3 Фернандеш

Фарерські острови - Чехія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Крейчі, 0:2 - 44 Черни, 0:3 - 75 Черни

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