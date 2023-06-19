Єзерський не увійде до тренерського штабу Маркевича у Карпатах

Джерело - Sport.ua.
Володимир Єзерський, який працює у тренерському штабі Олександрії, не продовжить кар'єру у Карпатах.
Про це повідомляє Sport.ua.
Єзерський не увійде до тренерського штабу нового тренера львів'ян Мирона Маркевича. Спеціаліст продовжить роботу в Олександрії.
Маркевичу допомагатимуть Андрій Сапуга та Богдан Стронцицький, які протягом останнього часу працювали в Карпатах, а також Сергій Атласюк, який минулого сезону обіймав посаду в. о. головного тренера тернопільської Ниви.
Нагадаємо, Кожухар може перейти у Карпати.
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