Єзерський не увійде до тренерського штабу Маркевича у Карпатах

Спеціаліст продовжить роботу в Олександрії

Володимир Єзерський, який працює у тренерському штабі Олександрії, не продовжить кар'єру у Карпатах.

Про це повідомляє Sport.ua.

Єзерський не увійде до тренерського штабу нового тренера львів'ян Мирона Маркевича. Спеціаліст продовжить роботу в Олександрії.

Маркевичу допомагатимуть Андрій Сапуга та Богдан Стронцицький, які протягом останнього часу працювали в Карпатах, а також Сергій Атласюк, який минулого сезону обіймав посаду в. о. головного тренера тернопільської Ниви.

Нагадаємо, Кожухар може перейти у Карпати.

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