Джерело - Sport Arena.

Український голкіпер Андрій Кожухар може стати новим гравцем Карпат.

Про це повідомляє Sport Arena.

Воротар дебютував у чемпіонаті України у листопаді 2018 року за Чорноморець. Після одного сезону в одеській команді Кожухар перебрався до латвійської Валмієри, зігравши лише три матчі за сезон. З сезону 2021 і до нинішнього, голкіпер виступав за словацьку команду Земплін Міхаловце.

Львівські Карпати продовжують шукати нових гравців, після відходу братів Когутів та Олексія Хобленка із Сергієм Горбуновим. Також львів’яни оголосили про призначення нового головного тренера, яким став досвідчений український фахівець Мирон Маркевич.

За підсумками сезону Карпати посіли п’яте місце у чемпіонській групі Першої ліги-2022/23. На своїй посаді Маркевич-старший замінить Андрія Тлумака, який після невиходу до УПЛ заявив про відставку.