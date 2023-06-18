Челсі веде переговори про спонсорську угоду з букмекерською конторою

Лондонці ведуть переговори з Stake

Джерело - Sport Business.

Букмекерська контора Stake може стати новим спонсором Челсі.

Про це повідомляє SportBusiness.

Лондонці ведуть переговори з Stake після того, як в останній момент у них зірвалась угода з неназваною криптокомпанією.

З сезону 2026/27 АПЛ заборонила клубам мати букмекерські компанії як титульного спонсора.

Нагадаємо, Челсі хоче обміняти когось зі своїх гравців на Кайседо з Брайтона.

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