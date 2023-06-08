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Марсель може викупити контракт Фонсеки у Лілля

Екснаставник гірників близький до зміни клубу
Сьогодні 12:55 268 0
Марсель може викупити контракт Фонсеки у Лілля
#Лілль, #Марсель, #Паулу Фонсека

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека влітку може очолити Марсель.

Про це повідомляє журналіст Марван Белкасем.

Марсель готовий вступити у переговори з Ліллем, щоб викупити контракт Фонсеки, який діє до літа наступного року

Остаточне рішення клуб прийме цього тижня.

У послугах португальського спеціаліста також зацікавлені деякі клуби АПЛ, але Фонсека не є пріоритетним варіантом для них.

Лілль під керівництвом Фонсеки фінішував 5-м у минулому сезоні Ліги 1.

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