Марсель може викупити контракт Фонсеки у Лілля

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Лілля Паулу Фонсека влітку може очолити Марсель.
Про це повідомляє журналіст Марван Белкасем.
Марсель готовий вступити у переговори з Ліллем, щоб викупити контракт Фонсеки, який діє до літа наступного року.
Остаточне рішення клуб прийме цього тижня.
У послугах португальського спеціаліста також зацікавлені деякі клуби АПЛ, але Фонсека не є пріоритетним варіантом для них.
Лілль під керівництвом Фонсеки фінішував 5-м у минулому сезоні Ліги 1.
Gallardo ou Fonseca, dans les deux cas, on serait tous très contents je pense non ?— MB (@MarwanBelkacem) June 7, 2023
Préférence pour Paulo, mais surtout car je ne connais pas Marcelo en tant que coach