Ребров: Завтра побачите, мабуть, інший склад

Склад збірної України може зазнати змін у матчі відбору до чемпіонату Європи-2023 з Мальтою.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Завтра будуть грати ті гравці, які на даний момент готові. Я не розділяю гравців на футболістів молодіжної команди чи першої. Завтра побачите, мабуть, інший склад. Але ми повинні робити ротацію, бо граємо третю гру з проміжком 2-3 дні. Точно вона буде, подивимося, що буде завтра", - сказав Ребров.