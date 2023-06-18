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Ребров: Завтра побачите, мабуть, інший склад

Тренер збірної України анонсував зміни в складі на наступний матч
Сьогодні 21:02 107 0
Ребров: Завтра побачите, мабуть, інший склад
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Склад збірної України може зазнати змін у матчі відбору до чемпіонату Європи-2023 з Мальтою.

Про це заявив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Завтра будуть грати ті гравці, які на даний момент готові. Я не розділяю гравців на футболістів молодіжної команди чи першої. Завтра побачите, мабуть, інший склад. Але ми повинні робити ротацію, бо граємо третю гру з проміжком 2-3 дні. Точно вона буде, подивимося, що буде завтра", - сказав Ребров.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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