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Бернлі має взяти півзахисника Арсенала Локонгу в оренду

Компані хоче орендувати гравця, з яким працював у Андерлехті
Сьогодні 19:20 109 0
Бернлі має взяти півзахисника Арсенала Локонгу в оренду
#Арсенал (Лондон), #Бернлі, #Локонга

Джерело - Daily Mail.

Бернлі цікавиться центральним півзахисником Арсенала Самбі Локонгою.

Про це повідомляє Daily Mail.

Новачок Англійської Прем'єр-ліги прагне взяти 23-річного бельгійця в оренду. Командою зараз керує Венсан Компані, який вже працював з футболістом в Андерлехті.

Наразі невідомо, чи будуть "каноніри" готові віддати гравця в чергову оренду.

Нагадаємо, Шахтар викупить захисника в Андерлехта.

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