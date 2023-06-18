Бернлі має взяти півзахисника Арсенала Локонгу в оренду

Джерело - Daily Mail.
Бернлі цікавиться центральним півзахисником Арсенала Самбі Локонгою.
Про це повідомляє Daily Mail.
Новачок Англійської Прем'єр-ліги прагне взяти 23-річного бельгійця в оренду. Командою зараз керує Венсан Компані, який вже працював з футболістом в Андерлехті.
Наразі невідомо, чи будуть "каноніри" готові віддати гравця в чергову оренду.
Нагадаємо, Шахтар викупить захисника в Андерлехта.
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