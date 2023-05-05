Шахтар викупить захисника в Андерлехта

За "гірників" оборонець грає на правах оренди до кінця сезону.

Шахтар близький до того, щоб викупити контракт захисника Богдана Михайліченка в Андерлехта.

Про це повідомляє Voetbal Nieuws.

За даними джерела, футболіст залишить бельгійський клуб та перейде у Шахтар на постійній основі. Вказано, що за певних умов опція викупу контракту стає обов'язковою. Андерлехт отримає за гравця 2,5 млн євро.

26-річний українець у поточному сезоні провів 28 матчів за Шахтар. В його активі 2 голи та 5 асистів.

Раніше Срна прокоментував скандальний епізод у матчі Шахтар - Минай.

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