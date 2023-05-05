Шахтар викупить захисника в Андерлехта

Джерело - voetbalnieuws.be.
Шахтар близький до того, щоб викупити контракт захисника Богдана Михайліченка в Андерлехта.
Про це повідомляє Voetbal Nieuws.
За даними джерела, футболіст залишить бельгійський клуб та перейде у Шахтар на постійній основі. Вказано, що за певних умов опція викупу контракту стає обов'язковою. Андерлехт отримає за гравця 2,5 млн євро.
26-річний українець у поточному сезоні провів 28 матчів за Шахтар. В його активі 2 голи та 5 асистів.
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