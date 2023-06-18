Головне
"Люди, яких я знав, загинули": велика розмова Олександра Зінченка з Пірсом Морганом
Вчора 18:29 7819
Італія втримала перемогу над Нідерландами в матчі за 3 місце Ліги націй
Сьогодні 18:05 363
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 16:34 273914 22
Порту зацікавлена у трансфері Довбика
Сьогодні 16:18 510
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Сьогодні 14:50 27329 3
Світоліна, Калініна та Костюк дізналися імена суперниць в першому колі Бірмінгема
Сьогодні 10:20 1114
Блохін: Над Павелком влаштовують просто показову розправу
Сьогодні 09:09 2318 3
Україна - Мальта: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:55 1063
Бондар програв бій UFC технічним рішенням
Сьогодні 08:54 534
Збірна Хорватії у фіналі зіграє з Іспанією: розклад матчів Ліги націй
Сьогодні 08:24 482
Прямі трансляції

Аль-Наср готовий запропонувати Зієшу вдвічі більшу зарплату ніж у Челсі

Футболіст зацікавлений у подібному варіанті продовження кар'єри
Сьогодні 18:32 198 0
Аль-Наср готовий запропонувати Зієшу вдвічі більшу зарплату ніж у Челсі
#Зієш, #Челсі, #Аль-Наср

Джерело - Чемпіон.

Аль-Наср запропонував Хакіму Зієшу контракт на 12-13 млн євро.

Про це повідомляє Санті Ауна.

Це вдвічі більше того, що зараз заробляє 30-річний марокканець у Челсі. Футболіст зацікавлений у подібному варіанті продовження кар'єри.

Президент Аль-Насра зараз знаходиться в Лондоні, де веде перемовини з представниками місцевого клубу.

Нагадаємо, півзахисник Бетіса Карвалью може перейти в Аль-Наср.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Блохін: Над Павелком влаштовують просто показову розправу Блохін: Над Павелком влаштовують просто показову розправу 2318 3
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 273914 22
Дем'яненко: Зеленський має звернути увагу на ситуацію Павелка Дем'яненко: Зеленський має звернути увагу на ситуацію Павелка 3527 2
Дружина Павелка пообіцяла "всіх нагнути" після арешту чоловіка Дружина Павелка пообіцяла "всіх нагнути" після арешту чоловіка 3016
Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 3436
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК 27329 3
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 57557
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 13983
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 37861
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 33827 5
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 210038 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 283782