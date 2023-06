Аль-Наср готовий запропонувати Зієшу вдвічі більшу зарплату ніж у Челсі

Аль-Наср запропонував Хакіму Зієшу контракт на 12-13 млн євро.

Про це повідомляє Санті Ауна.

Це вдвічі більше того, що зараз заробляє 30-річний марокканець у Челсі. Футболіст зацікавлений у подібному варіанті продовження кар'єри.

Президент Аль-Насра зараз знаходиться в Лондоні, де веде перемовини з представниками місцевого клубу.

Нагадаємо, півзахисник Бетіса Карвалью може перейти в Аль-Наср.

