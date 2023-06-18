Аль-Наср готовий запропонувати Зієшу вдвічі більшу зарплату ніж у Челсі

Джерело - Чемпіон.
Аль-Наср запропонував Хакіму Зієшу контракт на 12-13 млн євро.
Про це повідомляє Санті Ауна.
Це вдвічі більше того, що зараз заробляє 30-річний марокканець у Челсі. Футболіст зацікавлений у подібному варіанті продовження кар'єри.
Президент Аль-Насра зараз знаходиться в Лондоні, де веде перемовини з представниками місцевого клубу.
Нагадаємо, півзахисник Бетіса Карвалью може перейти в Аль-Наср.
🚨🔵🇲🇦 #PL|— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 18, 2023
◉ Al-Nassr proposal to Ziyech: ~€12-13m net salary / year. He earns €6M / year at Chelsea
◉ Negociations are advanced, as we reported two days ago
◉ Ziyech is interested in joining 🇸🇦. Al-Nassr's prsident is in London to talk with Chelsea
W @HanifBerkane pic.twitter.com/JPVMSnaatI
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