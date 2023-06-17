Челсі хоче обміняти когось зі своїх гравців на Кайседо з Брайтона

Челсі наступного тижня продовжить роботу над трансфером півзахисника Брайтона Мойсеса Кайседо.

Про це повідомляє The Guardian.

"Чайки" досі оцінюють 21-річного еквадорця у 100 мільйонів євро. Лондонці готові запропонувати обмін на когось зі своїх гравців, щоб знизити ціну.

Однак це не стосується центрбека Леві Колвілла - Брайтон хоче оформити його повноцінний трансфер та вже пропонував 40 мільйонів євро, але "сині" не мають наміру відпускати англійця.

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