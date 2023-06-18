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Директор академії Шахтаря Кардозу покине клуб через війну

Останнім часом португалець перебував у Хорватії
Сьогодні 16:56 193 0
Директор академії Шахтаря Кардозу покине клуб через війну
#Шахтар

Джерело - Maisfutebol.

Едгар Кардозу, який протягом 3-х років очолював академію Шахтаря, вирішив піти з команди.

Про це повідомляє Maisfutebol.

Останнім часом португалець перебував у Хорватії, де працював з молодіжними командами клубу.

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Едгар домовився з керівництвом гірників про розірвання контракту, оскільки Шахтар прийняв рішення повернути молодіжні команди до Києва.

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