Директор академії Шахтаря Кардозу покине клуб через війну

Останнім часом португалець перебував у Хорватії

Джерело - Maisfutebol.

Едгар Кардозу, який протягом 3-х років очолював академію Шахтаря, вирішив піти з команди.

Про це повідомляє Maisfutebol.

Останнім часом португалець перебував у Хорватії, де працював з молодіжними командами клубу.

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Едгар домовився з керівництвом гірників про розірвання контракту, оскільки Шахтар прийняв рішення повернути молодіжні команди до Києва.

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