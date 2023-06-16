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Ніколіні: Нормально, що великі команди цікавляться гравцями Шахтаря

Асистент дирекорта Шахтаря по футболу розповів про зацікавленість з боку зарубіжних клубів
Вчора 23:09 223 0
Ніколіні: Нормально, що великі команди цікавляться гравцями Шахтаря
#Рома, #Шахтар, #Артем Бондаренко

Джерело - TVplay.

Рома цікавиться півзахисником Шахтаря Артемом Бондаренком.

Про це розповів асистент директора Шахтаря по футболу Карло Ніколіні.

"Мені здається нормальним, що великі команди, як у випадку з Бондаренком та Ромою, цікавляться гравцями Шахтаря. Як і з багатьма іншими випадками. У червні у нас не було команди, в липні ми стартували у Лізі чемпіонів та обіграли Лейпциг та забрали очки у Реала.

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Бондаренко володіє надтонкою технікою, стежить за простором, за переміщеннями, має поставлений удар та фізичну готовність, що дозволяє йому добре виступати. Він дуже важливий гравець, як на мене.

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Його ціну складно визначити. Йдеться навіть не про цифри, а про те, що хтось платить по 60-70 мільйонів євро за футболістів, які потім не можуть віддати 2 передачі. А тут є хлопці з досвідом виступів у Лізі чемпіонів та які добре відіграли на Сантьяго Бернабеу. І ми повинні оцінювати їх у 15-20 мільйонів?", - сказав Ніколіні.

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