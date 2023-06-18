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Реал орендував нападника Еспаньйола

Орендна угода діятиме до літа 2024 року
Сьогодні 09:55 150 0
Реал орендував нападника Еспаньйола
Фото Getty Images
#Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал підписав нападника Еспаньйола Мато Хоселу. 

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст гратиме за вершкових на правах оренди.

Мадридці заплатять 500 тисяч євро за річну оренду гравця. У договорі прописана необов’язкова опція викупу футболіста за 1,5 мільйона євро. Іспанський форвард погодився на зменшення заробітної плати, щоб перейти в Реал.

Для іспанського футболіста цей перехід є поверненням до мадридського клубу. Раніше у сезоні-2010/2011 Хоселу перебував у команді вершкових, іспанець відіграв два матчі та двічі забив у ворота суперника. Разом із Реалом гравець став володарем Кубка Іспанії.

За всю свою кар’єру Хоселу пограв у Сельті, Реалі, Гоффенгаймі, Айнтрахті, Ганновері, Сток Сіті, Депортіво, Ньюкаслі, Алавесі та Еспаньйолі. Цього сезону за Біло-синіх форвард зіграв 38 матчів, у яких забив 17 м’ячів і віддав чотири результативні передачі.

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