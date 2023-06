Реал орендував нападника Еспаньйола

Мадридський Реал підписав нападника Еспаньйола Мато Хоселу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Футболіст гратиме за вершкових на правах оренди.

Мадридці заплатять 500 тисяч євро за річну оренду гравця. У договорі прописана необов’язкова опція викупу футболіста за 1,5 мільйона євро. Іспанський форвард погодився на зменшення заробітної плати, щоб перейти в Реал.

Для іспанського футболіста цей перехід є поверненням до мадридського клубу. Раніше у сезоні-2010/2011 Хоселу перебував у команді вершкових, іспанець відіграв два матчі та двічі забив у ворота суперника. Разом із Реалом гравець став володарем Кубка Іспанії.

