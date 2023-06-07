Реал цікавиться Хоселу та Родріго

Реал шукає заміну Бензема та Діасу

Реал шукає двох нових форвардів на наступний сезон.

Про це повідомляє COPE.

Клуб залишили Карім Бензема та Маріано Діас. Щоб замінити першого, мадридці спробують підписати зіркового футболіста - повідомляють про спроби отримати Гаррі Кейна з Тоттенгема.

На місце Діаса Реал розглядає двох колишніх футболістів клубу. Перший - нападник Еспаньйола Хоселу, який був у системі мадридців з 2009 по 2012 рік. Він має пункт у контракті, який дозволяє перейти в оренду в інший клуб, який платитиме лише зарплату, без компенсації за трансфер.

Другий варіант - Родріго з Лідса. Він був у Реалі з 2009 по 2010 рік. За нього Лідсу треба заплатити 3,5 млн євро.

Раніше Беллінгем перейшов у Реал.