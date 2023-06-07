Реал цікавиться Хоселу та Родріго

Джерело - tribuna.com.
Реал шукає двох нових форвардів на наступний сезон.
Про це повідомляє COPE.
Клуб залишили Карім Бензема та Маріано Діас. Щоб замінити першого, мадридці спробують підписати зіркового футболіста - повідомляють про спроби отримати Гаррі Кейна з Тоттенгема.
На місце Діаса Реал розглядає двох колишніх футболістів клубу. Перший - нападник Еспаньйола Хоселу, який був у системі мадридців з 2009 по 2012 рік. Він має пункт у контракті, який дозволяє перейти в оренду в інший клуб, який платитиме лише зарплату, без компенсації за трансфер.
Другий варіант - Родріго з Лідса. Він був у Реалі з 2009 по 2010 рік. За нього Лідсу треба заплатити 3,5 млн євро.
Раніше Беллінгем перейшов у Реал.