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Тоттенгем викупив шведського вінгера в Ювентуса

Кулусевскі став повноцінним гравцем шпор
Сьогодні 11:40 129 0
Тоттенгем викупив шведського вінгера в Ювентуса
#Тоттенгем, #Ювентус, #Деян Кулусевскі

Джерело - Чемпіон.

23-річний шведський вінгер Деян Кулусевскі підписав повноцінний контракт із лондонським клубом Тоттенгем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деян належав Ювентусу, проте 1,5 сезону грав на правах оренди за шпор.

Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, сума трансферу складає 30 мільйонів євро. Контракт гравця з англійської команди розрахований до 2028 року.

Кулусевскі зіграв за Тоттенгем 57 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 7 голами.

Раніше повідомлялося, що Челсі може запропонувати за форварда Ювентуса Влаховича 60 млн євро.

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