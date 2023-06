Тоттенгем викупив шведського вінгера в Ювентуса

23-річний шведський вінгер Деян Кулусевскі підписав повноцінний контракт із лондонським клубом Тоттенгем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деян належав Ювентусу, проте 1,5 сезону грав на правах оренди за шпор.

Як повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо, сума трансферу складає 30 мільйонів євро. Контракт гравця з англійської команди розрахований до 2028 року.

Кулусевскі зіграв за Тоттенгем 57 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 7 голами.

Deki is here to stay 🫶 We are delighted to announce the permanent signing of Dejan Kulusevski from Juventus! 🤍

Tottenham and Juventus are preparing all documents and contracts for Dejan Kulusevski deal right now. ⚪️✍🏻 #THFC



Permanent transfer for €30m, contract 2027 — official very soon. pic.twitter.com/CshefyIFKA