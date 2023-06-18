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Блохін: Над Павелком влаштовують просто показову розправу

Легендарний футболіст висловився про арешт керівника УАФ
Сьогодні 09:09 277 0
Блохін: Над Павелком влаштовують просто показову розправу
#Олег Блохін, #Андрій Павелко

Джерело - ukranews.com.

Колишній український футболіст і тренер, а також володар Золотого м'яча у 1975 році Олег Блохін не задоволений арештом президента УАФ Андрія Павелка.

Про це заявив сам Блохін.

"Те, що сталося у Львівському Суді, нічим іншим як ганьбою я назвати не можу. Я був присутній особисто. Як людина, що вшанована з рук президента Володимира Зеленського нагороди "Національна легенда нації", як володар Золотого м’яча, я прибув до суду, щоб виступити поручителем. Але, виявляється, що можна знецінити всіх і вся, коли є таке замовлення.

На своєму життєвому шляху я багато чого бачив, але ніколи не міг подумати, що таке можливо у нас зараз, коли йде війна.

Павелко, скільки його знаю особисто, відстоює інтереси українського футболу. І зараз над ним влаштовують просто показову розправу. Там немає ніяких законних підстав, можете бути у цьому впевнені.

В залі суду, коли виступав прокурор, якого самого тіпало від того, що він говорив, я, знаєте, про що думав? Про те, що в цей самий час на другому кінці Україні тривають бої. Молоді люди, які б мали бігати з м’ячем, віддають життя за те, щоб тут… Невже за те, щоб тут відбувалися такі процеси? Щоб тиском і шантажем руйнували український футбол?

Я сподіваюсь, що немало зробив для нашої України, аби мене почув Володимир Зеленський.

Володимире Олександровичу, ми ж знайомі. Для Вас я не людина з якоїсь картинки чи плакату. У мене немає сумнівів у тому, що вам будуть коментувати сьогодні ваші підлеглі те, що сталося. А тому почуйте, будь ласка, і мій коментар. росія з усім арсеналом її бомб і ракет, не спромоглася зґвалтувати український футбол. А ось продажна прокурорсько-судова купка клерків це зробила. Навіщо? Кому це потрібно?" - заявив Блохін.

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