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Челсі може продати Кукурелью

Марк Кукурелья влітку може змінити клуб
Сьогодні 12:44 209 0
Челсі може продати Кукурелью
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Кукурелья, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - football.ua.

Лівий захисник Челсі Марк Кукурелья може залишити клуб.

Про це повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, у клубі незадоволені виступами іспанця, внаслідок чого готові його продати чи відпустити в оренду.

При цьому, Кукурелья був придбаний рік тому у Брайтона за 62 млн фунтів. Його контракт розрахований до літа 2028 року.

У сезоні-2022/23 Марк провів 33 гри у всіх турнірах: на його рахунку дві результативні передачі.

Нагадаємо, Мудрик увійшов до п'ятірки найгірших трансферів сезону АПЛ.

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