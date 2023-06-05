Челсі може продати Кукурелью

Марк Кукурелья влітку може змінити клуб

Лівий захисник Челсі Марк Кукурелья може залишити клуб.

Про це повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, у клубі незадоволені виступами іспанця, внаслідок чого готові його продати чи відпустити в оренду.

При цьому, Кукурелья був придбаний рік тому у Брайтона за 62 млн фунтів. Його контракт розрахований до літа 2028 року.

У сезоні-2022/23 Марк провів 33 гри у всіх турнірах: на його рахунку дві результативні передачі.

Нагадаємо, Мудрик увійшов до п'ятірки найгірших трансферів сезону АПЛ.