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Ярмоленко: У перерві Ребров мало нам хорошого сказав

Сьогодні 17:22 341 0
Ярмоленко: У перерві Ребров мало нам хорошого сказав

Збірна України провела не найкращий матч проти Північної Македонії у відборі до Євро-2024 (2:3).

Про це заявив капітан національної команди Андрій Ярмоленко.

"Результатом, звісно, задоволені, бо програвали 0:2. Але по грі багато запитань. Особливо у першому таймі грали дуже погано. Проте молодці, що зібралися та переламали матч. Гра забувається, а результат залишається. Тепер потрібно відпочити та перемикатися на інший матч.

Звичайно, у перерві Сергій Ребров мало нам хорошого сказав, але це подіяло. Добре, що так зреагували та змогли змінити хід матчу. Шість голів у двох матчах? Це добре, але пропускаємо також багато. Потрібно працювати над помилками", - сказав Ярмоленко.

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