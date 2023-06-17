Ярмоленко: Змогли переломити хід поєдинку

Збірна України змогла переломити хід поєдинку з Північною Македонією (3:2).

Про це розповів капітан українців Андрій Ярмоленко.

"Напевне, в першому таймі збірна Північної Македонії грала добре, а ми погано. Хороша гра противника не дозволила зіграти так, як ми домовлялися перед грою. Це футбол, так буває. Ти граєш погано, але найголовніше, що ми перемогли. Як кажуть, гра забувається, а результат залишається. Добре, що змогли переломити хід поєдинку. Хочу привітати всіх українців з цією перемогою. Показали всім, що ми справжні українці й б‘ємося до кінця заради перемоги.

Звичайно, такі перемоги особливо важливі, бо коли ти перемагаєш легко, то це все забувається і знецінюється, можна так сказати. А коли такі перемоги, то відразу видно, що у команди є характер і хлопці переживають.

Я вважаю, що сильні не ті команди, які завжди перемагають легко. Для мене завжди був футбольний кайф, коли у команди щось не виходить, але вона збирається і перемагає, здобуває три очки

Ми привітали всі один одного, бо футбол командна гра. Те, що Михайло віддав дві передачі, то звичайно молодець. Віктор Циганков забив вирішальний гол, також молодець. Але всі хлопці віддали всі сили. Це бачили і ви, і вболівальники", - відзначив Ярмоленко.