Головне
Збірна України з неймовірним камбеком перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024
Вчора 23:40 3141 2
Провальний перший тайм, заміни Реброва та джокер Циганков: підсумки матчу Пн. Македонія - Україна
Сьогодні 13:12 233
Європейські ігри-2023: розклад змагань
Сьогодні 09:38 322
Ребров показав, чому він тренер: реакція соцмереж на драматичну перемогу збірної України над Північною Македонією
Сьогодні 07:00 4608
Циганков після геніального пасу Мудрика вирвав для збірної України перемогу над Північною Македонією - ВІДЕО
Сьогодні 05:02 4750
Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:57 11088
Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:36 4433
Україна здолала Північну Македонію, Англія розгромила Мальту: результати матчів відбору до Євро-2024
Вчора 23:50 2864
Північна Македонія - Україна 2:3. Яке це було
Вчора 23:40 13243
Гра рукою Матвієнка та суперудар Ельмаса: збірна України пропустила двічі за тайм від Північної Македонії - ВІДЕО
Вчора 23:04 1375
Прямі трансляції

Екстренер Барселони очолить ПСЖ

ПСЖ визначився з новим головним тренером
Сьогодні 13:24 315 0
Екстренер Барселони очолить ПСЖ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Луїс Енріке

Джерело - sport.ua.

Іспанський фахівець Луїс Енріке стане новим головним тренером ПСЖ.

Про це повідомляє psgcommunity.com.

53-річний колишній головний тренер Барселони і збірної Іспанії найближчими годинами прилетить до Парижа, де підпише контракт.

Після цього про призначення Луїс Енріке буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, Луїс Енріке до грудня 2022 року очолював збірну Іспанії, яку він залишив після завершення її виступу на чемпіонаті світу в Катарі.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ не зміг домовитися з Нагельсманном.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легендарний гравець Дніпра та Динамо звернувся до Зеленського у зв'язку з арештом Павелка Легендарний гравець Дніпра та Динамо звернувся до Зеленського у зв'язку з арештом Павелка 4192 3
Ребров показав, чому він тренер: реакція соцмереж на драматичну перемогу збірної України над Північною Македонією Ребров показав, чому він тренер: реакція соцмереж на драматичну перемогу збірної України над Північною Македонією 4608
Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 11088
Північна Македонія - Україна 2:3. Яке це було Північна Македонія - Україна 2:3. Яке це було 13243
Циганков після геніального пасу Мудрика вирвав для збірної України перемогу над Північною Македонією - ВІДЕО Циганков після геніального пасу Мудрика вирвав для збірної України перемогу над Північною Македонією - ВІДЕО 4750
Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024 4433
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17754 7
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 37297 1
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 20344
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5420
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21776
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 19497