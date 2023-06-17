Екстренер Барселони очолить ПСЖ

ПСЖ визначився з новим головним тренером

Іспанський фахівець Луїс Енріке стане новим головним тренером ПСЖ.

Про це повідомляє psgcommunity.com.

53-річний колишній головний тренер Барселони і збірної Іспанії найближчими годинами прилетить до Парижа, де підпише контракт.

Після цього про призначення Луїс Енріке буде оголошено офіційно.

Нагадаємо, Луїс Енріке до грудня 2022 року очолював збірну Іспанії, яку він залишив після завершення її виступу на чемпіонаті світу в Катарі.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ не зміг домовитися з Нагельсманном.