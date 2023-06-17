ПСЖ не зміг домовитися з Нагельсманном

Екснаставник Юліан Нагельсманн не стане наступним тренером ПСЖ.

Про це повідомляє L'Equipe.

Сторонам не вдалося домовитися про ключові принципи можливої співпраці.

Зараз паризький клуб веде перемовини із запасним варіантом, який, як очікується, буде офіційно призначений на посаду вже наступного тижня. Джерелу невідоме точне ім'я спеціаліста.

За інформацією Маттео Моретто, цією людиною є Тіаго Мотта, який наразі тренує Болонью, а в минулому працював з Дженоа, Спецією та молодіжною командою ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Баварія хоче 10-15 млн за викуп контракту Нагельсманна.