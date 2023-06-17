Анчелотті незадоволений керівництвом Реала

Карло Анчелотті не подобається ставлення до нього

Головний тренер Реала Карло Анчелотті незадоволений тим, як керівництво клубу ставиться до нього.

Про це повідомляє revelo.com.

Зокрема Анчелотті майже обурений тим, що топ-менеджмент Реала на чолі з президентом клубу Флорентіно Пересом не беруть до уваги його думку щодо трансферів. Також італійський тренер незадоволений тим, що керівництво "вершкових" досі не виконало свої деякі обіцянки щодо посилення складу.

Утім, повідомляється, що Карло Анчелотті залишати Реал зараз не має наміру, а хоче допрацювати до кінця свій контракт, який розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, Карло Анчелотті очолив Реал влітку 2021 року. Сезон-2022/2023 "вершкові" завершили на другій позиції у чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, Реал підпише нового воротаря незалежно від рішення Луніна.