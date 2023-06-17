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Рамос може перейти у Севілью

Серхіо Рамос влітку змінить клуб
Сьогодні 15:39 151 0
Рамос може перейти у Севілью
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Серхіо Рамос, #Севілья

Джерело - tribuna.com.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос може продовжити кар’єру в Севільї.

Про це повідомив журналіст Едуардо Інда в ефірі програми El Chiringuito de Jugones.

Наприкінці червня у Рамоса спливає контракт з паризьким клубом, а про новий сторонам домовитися не вдалося.

За словами журналіста, гравець цими днями перебуває у столиці Андалусії.

Рамос має пропозиції від команд з Італії та Саудівської Аравії, але його дружина не готова до переїзду в арабську країну, тому Серхіо продовжить виступи у Європі.

Відзначимо, що Рамос виступав за Севілью з 2002 по 2005 роки.

Раніше Рамос оголосив про відхід з ПСЖ.

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