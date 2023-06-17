Рамос може перейти у Севілью

Джерело - tribuna.com.
Захисник ПСЖ Серхіо Рамос може продовжити кар’єру в Севільї.
Про це повідомив журналіст Едуардо Інда в ефірі програми El Chiringuito de Jugones.
Наприкінці червня у Рамоса спливає контракт з паризьким клубом, а про новий сторонам домовитися не вдалося.
За словами журналіста, гравець цими днями перебуває у столиці Андалусії.
Рамос має пропозиції від команд з Італії та Саудівської Аравії, але його дружина не готова до переїзду в арабську країну, тому Серхіо продовжить виступи у Європі.
Відзначимо, що Рамос виступав за Севілью з 2002 по 2005 роки.
Раніше Рамос оголосив про відхід з ПСЖ.