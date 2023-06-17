Головне
Збірна України з неймовірним камбеком перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024
Вчора 23:40 3041 1
Європейські ігри-2023: розклад змагань
Сьогодні 09:38 232
Ребров показав, чому він тренер: реакція соцмереж на драматичну перемогу збірної України над Північною Македонією
Сьогодні 07:00 4094
Циганков після геніального пасу Мудрика вирвав для збірної України перемогу над Північною Македонією - ВІДЕО
Сьогодні 05:02 4397
Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:57 10658
Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:36 4230
Україна здолала Північну Македонію, Англія розгромила Мальту: результати матчів відбору до Євро-2024
Вчора 23:50 2670
Північна Македонія - Україна 2:3. Яке це було
Вчора 23:40 13099
Гра рукою Матвієнка та суперудар Ельмаса: збірна України пропустила двічі за тайм від Північної Македонії - ВІДЕО
Вчора 23:04 1311
Україна поступається Північній Македонії після першого тайму - 2:0
Вчора 22:41 344 1
Прямі трансляції

Забарний: Це дуже важливий гол особисто для мене і для країни

Ілля Забарний прокоментував перемогу над Північною Македонією
Сьогодні 11:10 181 0
Забарний: Це дуже важливий гол особисто для мене і для країни
#Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Збірна України змогла змінити гру у другому таймі матчу проти Північної Македонії.

Про це розповів оборонець українців Ілля Забарний.

"Цей гол для мене – це, звісно, щастя. Я забив перший гол за національну збірну. Це дуже важливий гол особисто для мене і для країни. Я дякую родині та всім за підтримку, і продовжуємо усе робити на благо України.

Чи вірили ми, що можна виграти після першого тайму? Так, звісно, вірив, що можна усе змінити. Це гра – футбол, тут може траплятися все. Ми виходили [після перерви] із зовсім іншим настроєм. Ми зробили аналіз своїх помилок, стали краще грати. Вийшли і перемогли.

Я думаю, що всі відчували, що другий тайм буде інакшим. Всі розуміли, що ми не можемо програти і віддати їм очки. Іншого виходу не було. Другий тайм був ключовим. Ми знали, що не маємо права програвати і виходили перемагати", - розповів Забарний.

Нагадаємо, збірна України з неймовірним камбеком перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 340304
Ребров показав, чому він тренер: реакція соцмереж на драматичну перемогу збірної України над Північною Македонією Ребров показав, чому він тренер: реакція соцмереж на драматичну перемогу збірної України над Північною Македонією 4094
Північна Македонія - Україна 2:3. Яке це було Північна Македонія - Україна 2:3. Яке це було 13099
Циганков після геніального пасу Мудрика вирвав для збірної України перемогу над Північною Македонією - ВІДЕО Циганков після геніального пасу Мудрика вирвав для збірної України перемогу над Північною Македонією - ВІДЕО 4397
Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024 Північна Македонія - Україна: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024 4230
Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія - лідер, Україна наздогнала Італію: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 10658
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 112505
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 26763
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 28787 3
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54485
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15122
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 20340