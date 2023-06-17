Забарний: Це дуже важливий гол особисто для мене і для країни

Збірна України змогла змінити гру у другому таймі матчу проти Північної Македонії.

Про це розповів оборонець українців Ілля Забарний.

"Цей гол для мене – це, звісно, щастя. Я забив перший гол за національну збірну. Це дуже важливий гол особисто для мене і для країни. Я дякую родині та всім за підтримку, і продовжуємо усе робити на благо України.

Чи вірили ми, що можна виграти після першого тайму? Так, звісно, вірив, що можна усе змінити. Це гра – футбол, тут може траплятися все. Ми виходили [після перерви] із зовсім іншим настроєм. Ми зробили аналіз своїх помилок, стали краще грати. Вийшли і перемогли.

Я думаю, що всі відчували, що другий тайм буде інакшим. Всі розуміли, що ми не можемо програти і віддати їм очки. Іншого виходу не було. Другий тайм був ключовим. Ми знали, що не маємо права програвати і виходили перемагати", - розповів Забарний.