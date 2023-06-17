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Ребров: Збірна України змогла перебудувати гру після перерви

Сергій Ребров прокоментував вольову перемогу над командою Північної Македонії (3:2) у межах кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 08:25 458 0
Ребров: Збірна України змогла перебудувати гру після перерви
Фото - УАФ
#Сергій Ребров

Джерело - uaf.ua.

Збірна України змогла перебудувати гру проти Північної Македонії у другій половині гри.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Дуже важливий і важкий матч. Ми не мали достатньо часу, щоб ретельно підготуватися до нього. Але я вдячний гравцям. Після першого тайму ми показали інший рівень гри. Здобули важливі три очки, готуватимемося до Мальти.

Що було з командою в перші 50 хвилин поєдинку, адже вона виглядала сплячою?  Я вважаю, що не тільки ми спали, а й Північна Македонія діяла дуже якісно. Якщо ви подивитеся на склад цієї збірної, то він дуже серйозний. Ця команда дуже досвідчена, у першому таймі вона контролювала гру. Я дуже вдячний хлопцям за те, що ми перебудували гру після перерви. Дуже важливим був гол Забарного. Уже потім ми були впевненими у власних силах", - розповів Ребров.

Нагадаємо, збірна України з неймовірним камбеком перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024.

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