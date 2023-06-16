Англія - лідер, Україна без набраних очок: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

16 червня збірна України матчем проти збірної Північної Македонії продовжить боротьбу за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року. Для обох команд зустріч стане другою у кваліфікаційній групі C.

Україна на старті відбору поступилася в гостях Англії (2:0), а Північна Македонія мінімально перемогла Мальту (2:1). Очолює квінтет збірна Анлії, яка здобули 2 перемоги в 2 матчах. Причому перемогли британці головних конкурентів - Італію та Україну.

Турнірна таблиця, група С

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 2 2 0 0 4-1 6 2 Італія 2 1 0 1 3-2 3 3 Пн.Македонія 1 1 0 0 2-1 3 4 Україна 1 0 0 1 0-2 0 5 Мальта 2 0 0 2 1-4 0

В іншому матчі 3 туру в групі C Англії в гостях зіграє проти Мальти.