Англія - лідер, Україна без набраних очок: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
16 червня збірна України матчем проти збірної Північної Македонії продовжить боротьбу за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року. Для обох команд зустріч стане другою у кваліфікаційній групі C.
Україна на старті відбору поступилася в гостях Англії (2:0), а Північна Македонія мінімально перемогла Мальту (2:1). Очолює квінтет збірна Анлії, яка здобули 2 перемоги в 2 матчах. Причому перемогли британці головних конкурентів - Італію та Україну.
Турнірна таблиця, група С
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|2
|Італія
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|3
|Пн.Македонія
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4
|Україна
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|5
|Мальта
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
В іншому матчі 3 туру в групі C Англії в гостях зіграє проти Мальти.