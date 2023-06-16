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Англія - лідер, Україна без набраних очок: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 11:43 3754 0
Англія - лідер, Україна без набраних очок: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

16 червня збірна України матчем проти збірної Північної Македонії продовжить боротьбу за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року. Для обох команд зустріч стане другою у кваліфікаційній групі C.

Україна на старті відбору поступилася в гостях Англії (2:0), а Північна Македонія мінімально перемогла Мальту (2:1). Очолює квінтет збірна Анлії, яка здобули 2 перемоги в 2 матчах. Причому перемогли британці головних конкурентів - Італію та Україну.

Турнірна таблиця, група С 

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 2 2 0 0 4-1 6
2  Італія 2 1 0 1 3-2 3
3  Пн.Македонія 1 1 0 0 2-1 3
4  Україна 1 0 0 1 0-2 0
5  Мальта 2 0 0 2 1-4 0

В іншому матчі 3 туру в групі C Англії в гостях зіграє проти Мальти.

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