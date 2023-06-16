Україна здолала Північну Македонію, Англія розгромила Мальту: результати матчів відбору до Євро-2024

Результати матчів відбору до чемпіонату Європи 2024

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го червня, відбулося 12 матчів у 3 раунді кваліфікації до Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024

Кваліфікація, Раунд 3

16 червня

Фінляндія - Словенія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Пох'янпало, 2:0 - 64 Антман

Андорра - Швейцарія 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Фройлер, 0:2 - 32 Амдуні, 1:2 - 67 Вієйра

Білорусь - Ізраїль 1:2 (1:0)

Гол: 1:0 - 16 Ебонг, 1:1 - 85 Вайссман, 1:2 - 90+2 Глух

Гібралтар - Франція 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 3 Жіру. 0:2 - 45+3 Мбаппе, 0:3 - 78 автогол Муелі

Греція - Ірландія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Бакасетас (пен), 1:1 - 27 Колліна, 2:1 - 49 Масурас

Данія - Північна Ірландія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 47 Вінд

Косово - Румунія 0:0

Латвія - Туреччина 2:3 (0:1)

Гол: 0:1 -22 Бардакчі, 1:1 - 51 Есміс, 1:2- 61 Ундер, 2:2 - 90+4 Тоберс, 2:3 - 90+6 Кахведжі

Мальта - Англія 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 8 автогол Апап, 0:2 - 28 Александр-Арнольд, 0:3 - 31 Кейн (пен), 0:4 - 82 Вілсон (пен)

Північна Македонія - Україна 2:3 (2:0)

Голи: 1:0 - 31 Барді (пен), 2:0 - 39 Ельмас, 2:1 - 62 Забарний, 2:2 - 68 Конопля, 2:3 - 82 Циганков

Сан-Марино - Казахстан 0:3 (0:1)

Гол: 0:1 - 37 Вороговський, 0:2 - 64 Тагиберген (пен), 0:3 - 90+5 Зайнтудінов

Вельс - Вірменія 2:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 10 Джеймс, 1:1 - 19 Селарраян, 1:2 - 30 Ранос, 1:3 - 66 Ранос, 2:3 - 72 Вілсон, 2:4 - 75 Селарраян

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