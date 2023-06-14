"Ви, д######би, що ви робите з нами?": Селезньов жорстко звернувся до росіян - ВІДЕО

Ексгравець Дніпра, Шахтаря та збірної України Євген Селезньов висловив усе, що думає про російських окупантів.

Гарячий коментар колишній футболіст дав для ПРОФУТБОЛ Digital.

"П####и кажуть, що це СВО. Ви, д######би, що ви робите з нами? Ви нас маєте право бомбити, нас вбиватимете, а ми маємо сидіти? Що ви робите?

Діти вмирають. Ви стерли з лиця землі міста, тисячами пакували в Маріуполі. Тисячами. У Харкові, Сумах, Чернігові. І що це? Кажуть, що не чіпали цілісність вашої країни. Ви що, й#####і? Ви реально й#####і? Якщо ви й#####і – йдіть у свою оосію лікуйтесь.

Сюди не треба лізти. Хворий вчить лікаря, б###ь. Ви що хворі, хлопці? Зрозумійте, що у вас відбувається. Не треба цього робити. П######е у свою росію. Там робіть що хочете, хоч на голові стійте. Крадіть, вбивайте. Ви нам н###й не потрібні.

У 2015 році написали, що мене там (у днр) розстріляють. З#######я х## смоктати. Я таким самий донеччанин, як він (показує на сидячого поруч - прим). Моє місто повинно розквітати. Я дуже хочу цього.

До війни це квітуче місто було. Що вони зробили з ним? Де бендери? Я сам з Донецька, російською розмовляю, я бендеровець? Я фашист? Я звичайний українець, який вважає, що Донецьк це Україна. От і все. Треба трохи ширше дивитися на речі, а не тільки один телевізор.

Це шлях в нікуди, у вас немає майбутнього там, і не може бути", - заявив Селезньов.